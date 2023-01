Instituto despidió a un exjugador que decidió retirarse del fútbol: “Es un orgullo...”

Damián Schmidt (30), exjugador de Instituto durante las temporadas de 2011-2015, decidió retirarse del fútbol. El pampeano comunicó que la decisión responde a un problema en su rodilla que le impide continuar en la alta competencia. Tras la decisión, el club de Alta Córdoba lo despidió con un sentido mensaje.

Schmidt fue convocado por el ex entrenador Claudio Vivas, quien lo vio en una prueba en La Agustina y pidió que lo ficharan. El defensor jugó en el albirrojo desde el 2011 al 2015, donde fue titular en 73 partidos y marcó tres goles.

Damián Schmidt, defensor pampeano formado en Instituto, deja el fútbol por las lesiones. Pasó por Racing, Colón y San Martín de Tucumán, entre otros. (Gentileza Damián Schmidt).

En 2016, pegó el salto a Buenos Aires y fue citado en Racing de Avellaneda, donde jugó sólo cuatro partido. Los clubes que siguieron fueron: Puebla de México, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Colón de Santa Fe, Macará de Ecuador y Martina Calcio de Italia, su último equipo.

La mensaje de Instituto a Damián Schmidt

El club rojo y blanco no dejó pasar la oportunidad y le dedicó un mensaje al exjugador. “¡Muchos éxitos en lo que venga, Dami! Damián Schmidt, un exglorioso se retiró del fútbol profesional. Es un orgullo haber sido parte de tu formación y que hayas defendido nuestros colores”, escribieron en Twitter.

El exjugador decidió apartarse del futbol profesional por problemas de salud. Foto: Captura de pantalla

La despedida de Damián Schmidt y la razón de su decisión

El pampeano comunicó su retiro en redes donde justificó su decisión y adujo que se debía a un problema en sus rodillas. “Hoy me retiro como futbolista profesional. Mis rodillas no dan más y después de numerosos tratamientos, operaciones, inyecciones, medicamentos, y con mucho dolor, dejo de hacer lo que más me gusta”, expresó.