Quién es el alto funcionario de Córdoba señalado en el juicio del falso médico Ignacio Martín

Ignacio Martín simuló ser médico durante la pandemia de Covid-19 y llegó a ocupar un importante puesto en el Centro de Operaciones Técnicas de Río Cuarto. Meses después, se descubrió que el joven no tenía matrícula y fue imputado. En el juicio, el acusado y un testigo señalaron a un alto funcionario de Córdoba como responsables de esta situación.

En la primera audiencia, el acusado señaló que el doctor Diego Almada sabía que no era médico y aún así, le ofreció el puesto. “Cuando llegamos a la ciudad de Río Cuarto, el doctor Diego Almada nos ofrece, a mi expareja y a mí, realizar los sellos del ministerio de Salud y de ahí es que sale el sello ‘Dr. Ignacio Martin, COT del COE’”, manifestó.

Y continuó: “La matrícula me la brinda él (haciendo referencia a Almada). Cuando esto se hace público, me entero a quién le pertenecía la matrícula. Yo sólo sabía que él me la había dado y con eso me tenía que mover”.

UN TESTIGO TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA AUTORIDADES PROVINCIALES

En la tercera audiencia del juicio, Isaac Pérez Villareal, subsecretario de Salud municipal, declaró como testigo ante la Cámara del Crimen. En sus dichos, aseguró que Martín les fue presentado por Diego Almada, titular del COE Central, y el viceministro de Salud de Córdoba, Pablo Carvajal, quienes lo pusieron al frente del Centro de Operaciones Tácticas (COT) en Río Cuarto.

“Almada lo presenta como médico, venía de esa estructura provincial, ya había actuado en otros brotes”, afirmó el subsecretario. En este sentido, confirmó que Martín dependía de la Provincia y el municipio le puso personal a cargo: tres médicas, enfermeras, equipos.

También, le dieron una ambulancia y le cedieron la oficina de dirección del Centro Municipal de Salud. En la puerta se puso una placa con su nombre: Dr. Ignacio Martín, COT.

Pérez Villareal deslindó responsabilidades en su superior, en la secretaría de Salud, cuando le consultaron cómo fue que le comenzaron a encargar y pagar por guardias en el municipio. Dijo que se enteró de que era un falso médico el 19 de diciembre. Aseguró que el secretario de Salud municipal Marcelo Ferrario le comunicó que habían detectado que Martín usaba una matrícula falsa.

QUIÉN ES DIEGO ALMADA, EL FUNCIONARIO SEÑALADO EN EL JUICIO DEL FALSO MÉDICO

Diego Almada es un médico pediatra de Jesús María, que ofició como titular del COE Regional de Río Cuarto durante la pandemia de Coronavirus. En declaraciones previas a la acusación, señaló que por pedido de Juan Ledesma, el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se convirtió en “coordinador sanitario” de ese ente provincial.

En los brotes de Traslasierra, en el corredor de ruta 9 Sur (Oncativo, Oliva, Marcos Juárez) y en Río Cuarto, desplegó una estrategia que evitó que el sistema de salud colapsara en esos sitios. Se convirtió en el “cazador” de los brotes de Covid–19.

Durante el juicio de Ignacio Martín, el profesional fue señalado por el médico falso de ser quien sabía que no tenía matrícula ni conocimientos en medicina.