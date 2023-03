Qué pasó con el abogado cordobés que fue detenido en Qatar antes del Mundial 2022

Marcelo Martínez es un abogado cordobés que llegó a Qatar en mayo del 2022, para presenciar el Mundial de fútbol. En redes sociales, se convirtió en “El Primer Hincha” y aconsejaba a los argentinos para poder instalarse en el país árabe. Sin embargo, el 12 de octubre fue detenido.

El cordobés fue apresado junto a un hincha pampeano, Ivo Aimar Chiesa, ambos con la misma imputación. En ese momento, la familia de Martínez, detalló que lo acusaban de “lavado de dinero” y de estar vinculado a una banda de delincuentes locales que tenían una inmobiliaria falsa.

Marcelo Martínez (izquierda) e Ivo Chiesa (derecha) Foto: Redes Marcelo MArtínez; Ivo Chiesa

El hincha argentino alquiló cuatro departamentos a través de la empresa local acusada de estafa. Ante esto, la Justicia de Doha creyó que esos pagos que recibió, mediante una empresa de transferencia de dinero al exterior, están vinculados a dicha banda delictiva.

Qué pasó con el abogado cordobés que fue detenido en Qatar

A cinco meses del hecho, y luego de perderse el “Argentina, campeón”, Martínez aún no puede regresar al país. Estuvo detenido 78 días, lo liberaron el 28 de diciembre, cuando le informaron que era inocente y lo absolvieron.

Martínez junto a un hincha local en la capital de Qatar, Doha. Foto: Marcelo Martínez

Pero la investigación no cerró y no puede volver a Argentina porque pesa sobre él un bloqueo en el aeropuerto de Qatar que no le permite salir. En diálogo con Todo Noticias, contó que “está en la ruina” ya que perdió dinero, perdió las entradas de los partidos y tuvo que pagar abogados.

Desde hace dos meses, está alojado en un hotel con su esposa y tiene gastos diarios de entre 50 y 60 dólares. Cambian de hotel cada tanto e incluso llegaron a alquilar una habitación por cuatro días. En esta línea, Martínez contó que le quedaron secuelas en su salud mental y física, a raíz de estos meses.