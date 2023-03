Ardiles, campeón del 78, le respondió a De Paul: “No hacía falta, fue una declaración de nene”

Luego de que Rodrigo De Paul declarara que la que ganó el último Mundial fue “la mejor Selección de la historia”, siguen las respuestas de los jugadores que también lograron el título máximo para Argentina en el fútbol. Esta vez fue Osvaldo Ardiles quien habló en Futbolémico, de radio Showsport, y contestó con contundencia y diplomacia.

“La declaración de De Paul me pareció una declaración de nene. No hacía falta, me pareció desubicado. No tenía necesidad de hacerla”, opinó el cordobés surgido en Instituto y que actualmente trabaja en el Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Y agregó: “Todos somos campeones del mundo, todos tenemos respeto por todos. Yo de ninguna manera voy a entrar en la polémica, me pareció una declaración de una persona no muy segura de sí misma”.

Paulo Dybala, Mario Kempes y Osvaldo Ardiles. Cordobeses, de Instituto y mundialistas.

La reflexión sobre los dichos de De Paul dio para un cierre del tema de parte de Ardiles que declaró: “El hecho de salir campeón del mundo vive en vos toda la vida. Pero de ninguna manera te hace mejor jugador que otro que no salió campeón. Riquelme y Agüero, por ejemplo, no salieron campeones y son grandes jugadores. Y hay muchos campeones que no le atan ni los botines a Riquelme”.

La satisfacción de Ardiles por Instituto

En la misma entrevista, el ex volante albirrojo y de la Selección cordobesa, se refirió a la alegría por el ascenso de la Gloria, el club de sus amores. “Ha sido la segunda alegría más importante del año pasado, la primera el campeonato del mundo y la segunda el ascenso de Instituto”, dijo el Pitón Ardiles.

Y terminó agregando: ““Estoy totalmente encantado con el pasar de Instituto. El equipo ha demostrado que va a pelear hasta el final”.