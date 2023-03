Mario Kempes le respondió a Rodrigo de Paul: “Hay que tener los pies sobre la tierra”

Mario Alberto Kempes se sumó a los excampeones del mundo que le respondieron a Rodrigo de Paul. El exjugador de Racing lanzó una polémica frase fue criticada por varias figuras del fútbol argentino. Entre ellas, la del bellvillense que le señaló: “Hay que tener los pies sobre la tierra”.

En una entrevista con el medio TyCSport, de Paul expresó: “Que me perdonen todos, pero creo que es la mejor Selección que tuvo nuestro país”. Y agregó: “No lo digo de un lugar desde el ego ni mucho menos. Yo creo que Argentina tuvo muchos mejores jugadores de los que conformamos esta Selección. Pero nosotros le ganamos a todos los campeones actuales”.

La frase provocó el descontento de los campeones del mundo del ‘78 y del ‘86 que no tardaron en salir al cruce. El primero fue Pedro Pasculli, quien respondió: “Nosotros en el 86 no perdimos ningún partido. Entiendo lo que dijo De Paul, a lo mejor no vio a las otras selecciones”.

La respuesta de Mario Kempes a de Paul

El cordobés Mario Alberto Kempes también se sumó a las críticas y publicó un posteo haciendo referencia a la selección argentina actual.

“En este momento si lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del ‘78 fue campeona y la mejor y la del 86 en su momento también fue la mejor y una cosa más hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta Argentina”, expresó.