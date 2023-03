Cuti Romero opinó de Lionel Messi y reveló por qué le gritó el gol a Kylian Mbappé en la final del Mundial

Cristian Romero es el integrante de la Selección Argentina campeona en el Mundial de Qatar 2022 que más veces vio la final. En este sentido, el cordobés reveló detalles a lo largo de su estadía en Medio Oriente y palpitó su futuro con el conjunto nacional.

“No me cambió futbolísticamente, pero me marcó muchas cosas. Ahora puedo jugar sin esa presión de no haber conseguido algo con Argentina”, explicó el central cordobés este viernes en diálogo con TyC Sports.

Cristian Romero con la Copa del Mundo. Foto: @SpursOfficial

“Hasta el día de hoy, ver la final, a mí familia así y verme en un lugar que me parecía imposible me sigue emocionando”, confesó el campeón a poco más de dos meses de la consagración. En este marco, contó que la ve bastante seguida en las concentraciones de su equipo.

Valentino compartiendo un momento con su papá Cristian y su mamá Karen en la concentración de la Selección Argentina en Qatar 2022 Foto: Instagram de Cristian Romero

Respecto a su participación con el equipo albiceleste, el joven aseguró que le queda un largo camino en la Selección porque siempre va a querer jugar y dará lo mejor.

La recuperación para llegar a la Copa del Mundo

“Sabía que no llegaba de la mejor manera físicamente”, exhibió el profesional al ser consultado por cómo fueron los días previos al inicio del torneo más importante del deporte. “El cuerpo médico de la Selección vino a Inglaterra y aceleró la recuperación”, detalló.

En este marco, el jugador del Tottenham contó que su mayor preocupación era la de “no llegar al 100%” porque respeta mucho al grupo y sabía lo que significaba el torneo para los más grandes.

El jugador de 24 años fue uno de lo más criticados tras la derrota en el debut ante Arabia Saudita y confesó que cuando volvió al hotel tras el encuentro “estaba muerto”. “No llegar a tapar el remate del delantero que convirtió el gol me hizo sentir culpa”, explicó.

Cristian Romero en la jugada del empate de Arabia Saudita. (AP)

El partido con México y el elogio a Lionel Messi

Más adelante, el consolidado defensor manifestó los dos momentos que más sufrió en el torneo: “Salir en el partido con Países Bajos y estar afuera con México”. Sobre este último recordó que no podían “entrar por ningún lado hasta que apareció ‘Leo’”.

El festejo de Messi en el 1 a 0 ante México.(AP)

Sobre el capitán y referente del conjunto nacional, el joven lo elogió y opinó: “Tiene que seguir y llega para el próximo Mundial”.

El grito a Kylian Mbappé

“(Kylian Mbappé) le decía cosas a Enzo (Fernández) y no le hablaba de buena manera. Yo me acerqué, lo alejé y justo fue el 3 a 2. Me saqué y se lo grité”, recordó entre risas el defensor sobre por qué le grito al delantero galo.

El cordobés "Cuti" Romero celebra ante Mbappé en una final Argentina vs. Francia que fue muy caliente. (AP).

En tiempo, el padre de Valentino definió como “terrible” y “hermosa” la imagen que retrata el momento en el estadio Lusail y se viralizó.

La relación entre Romero y Richarlison

El argentino comparte plantel con el delantero de la Selección de Brasil Richarlison y aseguró que nunca tuvo nada en contra de el y tienen un buen vinculo. “No lo conocía y ahora sí. Soy una persona a la que le gusta molestar, pero no lo hago mucho”, explicó y enfatizó en el respeto que tiene con todos sus compañeros.