Cuti Romero: el que más vio la final del Mundial y su recuerdo de Belgrano

Tan frontal como cuando juega, Cristian Romero sigue con el Mundial de Qatar entre ceja y ceja: “A la final ya vi como 20 veces. Debo ser el que más la vio”, aseguró el marcador central cordobés, hoy en el Tottenham de la Liga inglesa.

En una entrevista a TyC Sports, el Cuti habló de todo. “Veo los festejos, los penales. El partido entero lo habré visto 20 veces. La tengo en el Ipad y la veo en las concentraciones. Es una locura”, graficó el ex Belgrano. Y confesó que extraña mucho al plantel de la Selección argentina. “Lo que vivimos en Qatar fue lo más lindo de mi vida. Aparte estaban las familias, podíamos ver a nuestros hijos”, rememoró, a casi dos meses de la conquista.

Y expresó lo que sintió al levantar la Copa del Mundo. “Pensé en mi hijo. Me quebré ahí. Verlo ahí, tan chiquito... Fue lo más lindo vivirlo al lado de ellos. Fue lo que me quebró”.

EL CUTI ROMERO A FONDO

“Scaloni se merece seguir en la Selección. Sabe todo lo que siente el grupo por él. Es quien creó gran parte de esto. Es un cuerpo técnico que los jugadores respetan y quieren mucho. Me encantaría que siga pero es una decisión propia”

“Mi convocatoria llegó en el mejor momento de mi carrera. Había tenido un gran año en el Atalanta. Agradezco que Scaloni me haya dado la oportunidad. Siempre desde el primer momento el grupo me ha hecho sentir de una manera increíble”.

“No llegaba en las mejores condiciones al Mundial, estaba muy preocupado por eso, porque no le quería fallar al grupo y sabía lo que nos jugábamos. Más allá de que no pude responder de la mejor manera en el primer gol de Arabia, había hecho un buen partido. Esa derrota fue lo mejor que nos pudo pasar para enfrentar cada partido como una final”.

“Nos mataban si Francia nos hacía ese gol al final. Cuando veo la jugada, se sufre aún más. En el momento, no me la acordaba así. Fue la parada de la final porque faltaban dos minutos para terminar el partido. El Dibu Martínez es uno de los mejores arqueros del mundo”.

“Creo que Lea Paredes le puso el otro día ‘Campeones del mundo’ al grupo de WhatsApp de la Selección”.

LO BUENO Y LO MALO EN BELGRANO

“El club peleaba por no descender y no estábamos bien en el campeonato. Los dirigentes y el director deportivo de ese momento no me hacían jugar nunca. Pase más de un año y medio sin jugar. Necesitaba y quería irme a jugar a otro lado”, recordó Romero de su salida de Belgrano.

”Irme fue lo mejor que me pasó en mi carrera. A pesar de que lo sufrí por ser el club en el que quería jugar, la pasé mal y, al final de todas esas cosas, tengo que sacar lo positivo porque me hizo duro de la cabeza”, enfatizó el Cuti.