Paulo Dybala recordó su salvada ante Kylian Mbappé y reveló por qué eligió jugar en la Roma

Paulo Dybala dio su primera entrevista como campeón del Mundo tras la consagración en Qatar 2022. En este marco, recordó su salvada en la final contra Francia, qué pensó a la hora de patear el penal y reveló por qué eligió jugar en la Roma.

“Me preguntan qué hacía dentro del área, pero ni yo lo sé. Vi que (Kylian) Mbpapé encaraba dentro del área, y que era muy difícil que alguien metiera la pierna porque te cobran penal. Enzo (Fernández) le tocó la pelota por suerte y cuando me quedó ahí, no dudé ni un segundo en tirarla a la mierda”, dijo el mediapunta de poca participación en la Copa del Mundo en diálogo con Marca.

Paulo Dybala reemplazó a Julián Álvarez en la Copa del Mundo (AP) Foto: AP

Sobre este tema, el cordobés contó que necesitaba un tiempo de adaptación tras su lesión y los primeros partidos no estaba en las mejores condiciones. Luego, empezó a sentirse bien y sólo restó esperar los minutos.

“Yo quería apoyar, ser positivo, acompañar con las mejores energías y nunca poner cara de enojado o frustrado por no haber jugado. Sólo les hice sentir que podían contar conmigo”, aseveró el profesional.

La hora de Dybala llegó en las semifinales con Croacia y en la tanda de penales tras el partido decisivo ante los galos. Sobre esa conversión, describió: “Lo primero que se te viene es no fallar porque en una situación así era una posibilidad de adelantarse que iba a dar mucha confianza al equipo”.

GR7042. LUSAIL (CATAR), 18/12/2022.- Paulo Dybala de Argentina celebra un gol de penalti hoy, en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: Juan Ignacio Roncoroni

“Con cabeza fría y decisión”, el jugador de 28 años aseveró que decidió patear al centro desde el momento que partió rumbo al punto penal. Su aporte ayudo a cortar la sequía de 36 años y expresó sentir orgullo por “haber vivido y estar en ese momento por lo que significa para el país”.

Qué significa ser campeón del Mundo para Paulo Dybala

“Cambiaron muchas cosas. No es que te levantes y digas: ‘soy campeón’, pero, para un futbolista, haber vivido todo eso es algo único y hermoso”, respondió el atleta al ser consultado por las repercusiones del hito en Medio Oriente.

Paulo Dybala, uno de los cuatro cordobeses que se consagraron campeones en Qatar. (Instagram)

Cómo es José Mourinho en la Roma y su incidencia para su llegada

“Su forma de ser y su carácter te ayudan a preguntarte las cosas y enfrentar cada entrenamiento como un partido”, reveló la actual figura del conjunto que juega este jueves por los octavos de final de la Europa League.

José Mourinho tuvo un rol importantísimo para la llegada de Paulo Dybala. Foto: Twitter/@OfficialASRoma

Luego, el surgido en Instituto contextualizó que el portugués ve cada partido como una final, más allá del rival o la competencia. “Lo vive de una manera única y me siento identificado porque perder me sabe mal”, detalló.

Una locura. El recibimiento a Paulo Dybala por parte de los hinchas de la Roma. (Captura).

“Antes de llegar, ya había hablado por teléfono con José... Esa llamada me convenció para que yo pudiera venir a la Roma. He tenido la oportunidad de jugar con los mejores del mundo y ahora tengo la opción de estar con uno de los mejores entrenadores. Me atraía, es un ganador”, manifestó sobre el motivo de su llegada a “La Loba”.

El recibimiento en la Roma para Dybala

Por otro lado, el delantero dedicó algunas palabras para el recibimiento que tuvo cuando llegó a la capital de Italia. “La pasión que hay en esta ciudad es muy fuerte, siempre jugamos con el estadio lleno y es un recinto muy grande. Me hicieron sentir como en casa desde el primer día, y eso ayudó a que pueda dar lo mejor de mí y tratar de que la Roma esté en lo más alto”, concluyó.