Qué dicen referentes de Talleres sobre Rodrigo Garro, elegido como el mejor de Liga Profesional

La “proyección europea” que le distingue Andrés Fassi, y el empeño para que no se vaya de Talleres en este mercado de pases, es suficiente para dimensionar el presente de Rodrigo Garro. Elegido como el más destacado en la Liga Profesional, y uno de los puntos más altos en el campañón del equipo de Javier Gandolfi, subcampeón del torneo.

En los 27 partidos disputados en la Liga, el 10 Albiazul (más allá de no usar ese número en el dorsal); redondeó números superlativos. El pampeano de 25 años, formado en Instituto (conserva el 40 por ciento de la ficha), está en el radar de varios clubes, entre los grandes del país y del exterior también.

Cinco goles y seis aistencias.

Primero en goles de tiro libre: dos.

Primero en pases en profundidad.

Primero en desmarques.

Segundo en ataques en profundidad.

Gambetas completadas, 50.

Y todo un dato, más allá de las estadísticas: le convirtió tres goles en dos partidos al campeón River, en sendos triunfos por Liga Profesional y por Copa Argentina, para la clasificación de Talleres a octavos de final. No en vano Martín Demichelis, DT del Millonario, es uno de los interesados por Garro.

LAS OPINIONES SOBRE UNA DE LAS FIGURAS DE TALLERES

“Me gusta mucho como juega Rodrigo Garro, y como se inserta en esa sorprendente velocidad que tiene Talleres de tres cuartos de cancha hacia arriba. Es un crack, con muy buena pegada y visión de juego. Me recuerda mucho a como jugaba yo”. Diego Garay, ex enganche de Talleres.

Diego Garay.

“Rodrigo Garro no tiene techo. Junto a (Nicolás) De la Cruz (River) son los dos mejores volantes ofensivos del país. Sale de la media. Hay múltiples consultas sobre él, de distintos clubes y países”. Andrés Fassi, presiente de Talleres.

“Garro es muy preciso en los pases, parece que tuviera una mano en el pie. No gambetea tanto pero es tan inteligente que no le hace falta. Es uno de los pocos distintos que hay. Daniel Valencia, ex enganche de Talleres y la Selección argentina.

José Daniel Valencia llegó a San Salvador de Jujuy para participar de un homenaje que le tributó su ciudad natal. Foto: Vía Jujuy

“Rodrigo Garro hoy está para jugar en cualquier parte del mundo. Fue una de las figuras de un Talleres que hizo campaña de campeón”. Roberto Saporitti, ex entrenador de Talleres.

“Con Garro tenemos una relación hermosa. Yo siempre le dije que estaba para cosas importantes, se lo ganó porque se rompió el lomo para estar ahí. Le sobra para jugar en Europa”. Damián Arce, ex compañero en Instituto.