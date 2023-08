Eial Strahman, el jugador-hincha de Talleres y cómo le gustaría ser parte del club

“Mi carrera empezó a terminar cuándo me fui de Talleres. Hice un clic en mi carrera después de eso”. Con 34 años Eial Strahman colgó los botines y se retiró, pero mantiene intacta la pasión por el Albiazul, como cuando le tocó defender la camiseta en el largo camino del regreso a Primera.

En Córdoba después de haber jugado sus último partidos en el fútbol de Israel, el ahora ex delantero fue a ver a Talleres contra Gimnasia de La Plata en la despedida ante el público Albiazul de un torneo para el recuerdo, con el subcampeonato obtenido.

Tiene 10 tantos y la mitad los hizo de cabeza. El domingo anotó por esa vía. (Foto: Antonio Carrizo)

“Soy muy agradecido con la gente de Talleres. Quiero que sepan que estoy muy orgulloso del club como lo están ellos”, aseguró Strahman en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Por ahora no se ve en la función de entrenador, pero tiene en claro que le gustaría volver a Talleres en otro rol, por ejemplo una especie de manager. “Siempre que hablé con Andrés (Fassi) me dejó las puertas abiertas de poder insertarme en el club en alguna función. Sería en cuestiones más administrativas o en un enlace entre jugadores y dirigencia”, explicó.

Strahman, la carta de gol albiazul (Foto: Facundo Luque).

EL ORGULLO DE STRAHMAN POR TALLERES

“Me tocó visitar el Centro de Alto Rendimiento que funciona en el predio. No se si hay otro club con instalaciones como las que tiene Talleres. Parece nunca llegar al final porque sigue creciendo y avanzando”, se admiró Strahman.

Y lo fundamentó desde la capacidad de gestión de Andrés Fassi. “En los años que jugué en Mexico me tocó compartir plantel con chicos que conocían a Fassi y me contaban sobre su trabajo. Sabía que Fassi no estaba mintiendo cuándo hablaba del proyecto”.

Eial Strahman. El goleador albiazul tiene una oferta del fútbol peruano. (Foto: Sergio Cejas)

En cuanto al equipo que dirige Javier Gandolfi, de lo mejor en cuanto a propuestas en la pasada Liga Profesional, destacó muchos puntos altos, haciendo hincapié en el puesto que más conoce, el de delantero de área. “Por supuesto que me encantaría que (Michael) Santos se quede en el club pero prefiero que Talleres fortalezca sus formas por encima de los jugadores”, afirmó.

LOS GOLES DE STRAHMAN CON LA CAMISETA DE TALLERES

En 2015 Eial Strahman cumplió su sueño de jugar en la Primera de Talleres, club en el que se había iniciado en 2005 para luego ser un trotamundos. Le tocó salir del Federal A con la T y regresar a la máxima categoría, invicto en la Primera Nacional.

“De los goles que hice en Talleres el que más recuerdo es uno ante Boca Unidos de Corrientes en el Kempes, para un 2-0 que prácticamente nos aseguraba el campeonato, más allá de que todavía faltaban un par de fechas”, rememoró.