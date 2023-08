Talleres volvió a los entrenamientos: altas y bajas en el subcampeón argentino

Con tres refuerzos confirmados, el plantel de Talleres retomó los entrenamientos para afrontar la Copa de la Liga Profesional, y en su condición de subcampeón. Estuvo en el Centro de Alto Rendimiento el presidente Andrés Fassi, quien avanza en la llegada de más caras nuevas a barrio Jardín.

Por ahora los que trabajan a las órdenes de Javier Gandolfi son los colombianos Kevin Mantilla (zaguero central) y Luis Miguel Angulo (extremo), y el delantero Francisco Pozzo, goleador de la Reserva de Vélez, campeona del Torneo Proyección 2023.

El plantel de Talleres retomó las prácticas en el predio de Circunvalación conducidos por el DT Javier Gandolfi. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Talleres no dio a conocer la lista de jugadores que estuvieron en el primer entrenamiento tras una semana de descanso. Se sabe que ya no están más en el plantel el ecuatoriano Alan Franco, Nicolás Pasquini, Vicente Fernández y Federico Girotti. En el caso de Favio Álvarez, se irá a Colón de Santa Fe tras rescindir su contrato este lunes, y el juvenil Gonzalo Alvez a Central Córdoba de Santiago a préstamo.

Se aguarda la llegada de Lautaro Morales, arquero de Lanús con quien habría un acuerdo de palabra,. Vale recordar que Alan Aguerre, quien peleaba el puesto con Guido Herrera, se fue al Granate. Y también novedades sobre Diego Valoyes y Michael Santos, jugadores que se irán en este mercado de pases.

QUÉ PASARÁ CON JULIO BUFFARINI EN TALLERES

Julio Buffarini, envuelto en una tensa situación con la dirigencia de Talleres, entrenó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, a la espera de una reunión con Andrés Fassi, en la que se definirá su continuidad.

“Hablamos con Buffa, y vamos a tratar de encontrar la salida que él y el club merecen. Es un jugador querido por todos, y por quien hicimos un gran esfuerzo para que vuelva, pero que jugó poco”, anticipó Fassi en Spot 965 Radio Suquía.

El plantel de Talleres retomó las prácticas en el predio de Circunvalación luego del trinfo ante River. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Lamentablemente le ha tocado jugar poco y hablamos de lo que puede venir, de algo que nos permita seguir cumpliendo y contando con su valor moral. Pero también él tiene que entender el esfuerzo que hace Talleres para tenerlo”, agregó el mandamás Albiazul.

El arquero Joaquín Blázquez, Nahuel Tenaglia y y el lateral Fernando Bersano entrenan pero no seguirían en el club. “Todavía no pude hablar con Javier (Gandolfi), pero tengo entendido de que se está buscando un lateral izquierdo y yo me siento en condiciones de sumarle a este grupo, después de varios préstamos”, declaró Bersano en el programa “Tercer Tiempo” de Radio Pulxo.