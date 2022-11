Problemas con el agua en Córdoba: clausuran una empresa química cercana a los barrios afectados

Aguas Cordobesas informó este miércoles que ya se encuentra solucionado el problema en el servicio que afectó a tres barrios de la ciudad. Tras la resolución de la anomalía en los niveles de cloro detectados, la Municipalidad informó que clausuraron una importante empresa química cercana a la zona.

Se trata de Dalton, ubicada en la zona oeste de la ciudad. La Justicia tomó la decisión porque la firma no cuenta con autorización ambiental, no está inscripto en el registro de grandes generadores ni ostenta de contenedores diferenciados. Además, no se descartan otras irregularidades.

Clausuraron la química Dalton. Foto: @leoguevara80

Más temprano, el viceintendente Daniel Passerini confirmó el inicio de la investigación a la empresa. “La fiscalía tomó intervención en el lugar. Se tomaron muestras”, contó en diálogo con Mitre Córdoba. Se trata de una “presunción, por la cercanía de la fábrica al lugar de máximos registros de hipoclorito”, según detalló.

Qué pasó con el servicio de agua en Córdoba

En la jornada del martes, Aguas Cordobesas informó de un problema en los parámetros de calidad de cloro que afectaba a los barrios Las Playas, Villa Adela y Villa Aspasia. Por eso, la firma solicitó a los vecinos de la zona vaciar los tanques y cisternas domiciliarios y no consumir agua de la red.