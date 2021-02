Finalmente, tal como había prometido el flamante presidente de Belgrano, “El Luifa” Artime, este domingo por la tarde fue presentado el nuevo DT “Pirata”, Alejandro Orfila.

Cerca de las 18.30 el uruguayo apareció en el campo de juego del Gigante de Alberdi escoltado por Mauro Óbolo, director deportivo y Artime.

“Es un placer poder estar acá y tener la oportunidad de ser entrenador de esta prestigiosa institución. Gracias a Luis por confiar en mí y éste equipo de trabajo”, fueron las primeras palabras de Orfila.

A su vez, el DT también habló de lo que pretende para su equipo y lo que podrá ver el hincha “Pirata” en cancha. “Lo primero que tiene que tener el futbolista es la convicción de tener como primer objetivo el arco del frente y el segundo es ganar todo lo que se nos ponga adelante. La convicción de querer ganar, eso no se negocia. Me gusta un equipo que juegue bien, que tenga buen trato de pelota, con transiciones rápidas y que juegue con mucha pasión. Para mí cada pelota es la última y así lo tiene que sentir mi equipo”, especificó.

Al momento de hablar de refuerzos, no fueron muchas las novedades que aportó Orfila, pero sí dejó en claro que vienen trabajando en eso. “Venimos trabajando en el análisis del plantel que tenemos y la posibilidad de la incorporación de futbolistas. No sabíamos si íbamos a tener el cargo o no y no se podían comprometer, pero hemos podido trabajar en silencio. Desde ayer estamos trabajando en armar un equipo competitivo”, explicó el uruguayo.

Sobre lo que vio del plantel actual, detalló: “Obviamente que tengo el análisis de cada chico. Hemos tenido un análisis de lo que han hecho estos 15 días para tener detalle de lo que estaban haciendo y en la mañana de hoy tuvimos una reunión para tener mas información y han venido trabajando muy bien y tenemos nosotros una base para trabajar mañana y empezar a enfocarnos en la filosofía de juego”.

Por último, también explicó sus sensaciones de llegar a la institución “Celeste”: “Descubrir qué significa llegar a Belgrano, una institución tan prestigiosa, las palabras sobran. Para mí es un gran desafío como se le puede presentar a cualquier entrenador. Vengo con la mayor ansiedad y ganas. En síntesis es un desafío muy importante que me motiva muchísimo”.

Y agregó: “Asumí esperar y este compromiso por seguir la misma línea de Luis que ha puesto en juego su idolatría, es lo que me movilizó. Yo tomé la posibilidad de esperar y arriesgar sabiendo que dependía de que él gane las elecciones. Yo muy probablemente me quedaba sin la posibilidad de trabajar, pero esa es la línea que baja: la de arriesgar e ir para adelante”.

Orfila estará acompañado por Guillermo Almada Flores como ayudante de campo y Diego Arias junto a empleados que ya están en el club como preparador físico.