Por qué Luis Fabián Artime pidió la detención del expresidente de Belgrano, Armando Pérez

El actual presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, pidió este martes por la mañana, mediante su abogado, la detención del expresidente de la institución, Armando Pérez. Todo esto se da en el marco de una causa por calumnias e injurias iniciada por el exdelantero.

“Para salir de la quiebra, tuve que pagarle a Artime 1 millón de dólares”, dijo el hombre de ahora 79 años en julio de 2020, en medio de la campaña electoral. Esas palabras fueron el detonante del proceso judicial que actualmente está en “audiencia de conciliación”.

Armando Pérez dijo lo anterior en medio de la campaña electoral por la presidencia del club de Alberdi.

La de este martes 4 de abril, fue la tercera audiencia y Pérez se ausentó en todas porque su abogado presentó certificados médicos aludiendo que “no estaba en condiciones”. Ante este escenario, el hombre de 57 años solicitó la aprehensión.

Las declaraciones de Artime por las ausencias de Pérez

“Ya es la tercera vez que no se presenta mostrando que no estaba en condiciones. No estamos para perder el tiempo”, arremetió el mandatario celeste en diálogo con los medios presentes en Tribunales. Por último, aseguró que su único deseo es que “toda la verdad salga a la luz”.