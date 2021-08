Hay planes de ayuda social que podrían tener un impacto negativo sobre el mercado laboral con el efecto de desincentivar la búsqueda de empleo en Córdoba, es la inquietante pregunta que lanza un estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

De acuerdo al informe realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de esa entidad, estos planes llevarían a algunos beneficiarios a la tendencia de mantenerse en la informalidad para continuar cobrando las ayudas del Estado.

El estudio analizó 141 programas sociales, entre los cuales destaca la Asignación Universal por Hijo, que otorga un subsidio mensual por hijo “a hogares en donde el 90 por ciento de los titulares de beneficios no tienen trabajo o están en la informalidad”, dice el informe.

En uno de sus análisis más salientes, el estudio compara a las personas que reciben ayudas monetarias estatales, con personas con las mismas características en términos de sexo, edad, educación y composición de miembros del hogar, y concluyó que entre los primeros, el 47,2 por ciento son inactivos en el mercado laboral porque no tienen trabajo y no están buscando.

Sobre el tema, el informe determinó que “el porcentaje de personas que no buscan empleo es casi 21 por ciento mayor entre quienes reciben transferencias monetarias del Estado”.

Un punto crítico del estudio marca que los bajos ingresos del sector formal influyen en esta opción: “Ganarían lo mismo quienes no trabajan y reciben ayuda estatal que quienes trabajan y no las reciben”, indica el informe y concluye que “la diferencia es tan pequeña que no alcanzaría a cambiar los incentivos a no buscar trabajo y seguir dependiendo de la ayuda estatal”.