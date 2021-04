El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que habrá una ayuda económica de 15.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría.

“En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie”, avisó Fernández en diálogo con Radio 10.

Asimismo, el mandatario indicó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones.

También afirmó que aunque la economía viene “recuperándose bien”, para muchos las nuevas restricciones “les hacen más difícil la vida”. Por ello, anunció que dispuso asignar a cada titular de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de las asignaciones para las categorías A y B del monotributo, 15.000 pesos por estos quince días que deben enfrentar en situación de mayores restricciones.

“En todo el país hay 2.700.000 personas más o menos. Pero esto lo cobran en los lugares en los que existen las restricciones que yo anoche impuse. Porque la gente piensa que yo decido y las medidas se cumplen, y no es así. Yo muchas veces he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado y han seguido sus propias políticas”, dijo Fernández.

Además, volvió a advertir sobre el “relajamiento social que se vive” y dijo que “hace falta que de una vez por todos entendamos los argentinos en el riesgo en que estamos” por la segunda ola de coronavirus.

”Son las medidas que se están aplicando en todo el mundo”, dijo el presidente al defender las medidas restrictivas que anunció este miércoles.

“Anoche quise llamar la atención sobre el problema sanitario y no mezclarlo con otros aspectos que nosotros siempre hemos tenido en cuenta. Porque no tomamos estas medidas y dejamos a la gente a la intemperie, sabemos que muchos las están pasando mal y que la situación es muy compleja”, completó Fernández.