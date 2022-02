Los tremendos y voraces incendios en Corrientes impactaron en todos los rincones de Argentina. Córdoba no fue la excepción y ante el pedido de aquella provincia, cientos de bomberos cordobeses se trasladaron a combatir las llamas.

En este marco, en los últimos días se viralizaron una serie de videos donde se puede ver la llegada de camionetas de bomberos de diferentes jurisdicciones de Córdoba. Las imágenes se tomaron en la ruta 129, kilómetro km 29.200 de Monte Caseros, en Corrientes.

Al costado de la ruta un grupo de personas los recibe agitando banderas de argentina y saludando ante el paso de cada una de las camionetas. Los bomberos responden este emotivo acto con bocinazos a medida que avanzan a toda velocidad y con las sirenas encendidas.

“Se me pone la piel de gallina”; “Se me caen las lágrimas, qué emoción”; “¡Qué emoción! Vamos que se puede”; “Se me llenan los ojos de lágrimas”, son algunos de los miles de comentarios que tienen los videos.