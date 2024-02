“Petete” Martínez le respondió a Milei: “Ni siquiera el kirchnerismo me hizo semejante cosa”

Javier Milei reposteó en las últimas horas un mensaje en la plataforma X (exTwitter) que hablaba de la pauta publicitaria que recibían los medios Radio Mitre y El Doce, donde trabaja el periodista Jorge “Petete” Martínez, quien le respondió este martes.

El comunicador tomó la palabra al cierre del primer bloque informativo de Noticiero Doce y opinó: “La verdad que es fuerte que un presidente avale una cuenta trucha donde concretamente me agrede”.

Petete Martinez en us programa de radio Mitre Córdoba Foto: (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Castillo Pedro

“Evidentemente, el problema del presidente es con el gobierno de Córdoba, con (Martín) Llaryora, y en el medio pone a periodistas. En este caso me tocó a mí”, analizó el hombre que trabaja en la profesión desde los 19 años.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora en Voz y Voto

En este marco, reveló que le “preocupa que el Presidente se haga eco de publicaciones falsas sin tomarse ni siquiera la molestia de preguntarle, por lo menos a sus partidarios, a sus legisladores, quién soy, porque Milei no me conoce”.

Luego, ”Petete” reiteró la publicación de @ContribuyenteR que expresa un “monto de publicidad que perciben Radio Mitre y El Doce y me lo endilga a mí como si yo recibiera ese dinero, como si fuera un empleado del gobernador de la provincia de Córdoba”, expresó indignado.

Milei reposteó el mensaje contra el periodista de Córdoba, Jorge "Petete" Martínez. Foto: Captura de pantalla

En este tono, el profesional aclaró que no percibe ninguna pauta publicitaria personal del estado y nunca lo hizo porque entiende que es un condicionante a la labor. “No demonizo la publicidad, de eso viven los medios”.

El comunicador analizó sus 40 años de carrera, ponderó que su “orgullo es la honestidad” y sentenció que “ni siquiera el kirchnerismo me hizo semejante cosa”, aclarando que fue crítico de esas gestiones.

Finalmente, le dejó un fuerte mensaje a Milei. “No pretendo polemizar con nadie, ni siquiera confrontar contra el Presidente, pero me encantaría que se informe antes de denostar a un ser humano que también tiene familia. Por Euge y Sofi, mis hijas, me gustaría recibir un mensaje en privado que diga ´mirá nos equivocamos´´”.