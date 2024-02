Un Milei enojado y con palos para Córdoba apuntó contra el Cosquín Rock: qué respondió José Palazzo

Tras la caída de la “ley ómnibus” en el Congreso, la furia de Javier Milei parece enfocarse en Córdoba, en especial en su gobernador Martín Llaryora. En las últimas horas se confiermó desde Nación que no habrá más subsidios para el transporte, ayer viernes echó al cordobés Osvaldo Giordano de la Anses y este sábado hizo blanco en el Cosquín Rock.

El festival es el más importante de la Argentina y que se desarrolla este sábado y domingo en Santa María de Punilla. Y el Presidente comentó una publicación en la red X que cuestiona quien lo financia. La cuenta de “El Pregonero” decía (textual: “El Cosquín Rock cuesta 4 millones de dólares hacerlo. Quien lo financia?”. A lo que Milei comentó (también textual): TSUNAMI DE CHANES.

José Palazzo y Marcelo Oliva, previa del festival de Rock Cosquín Rock 2023, previa del festival de Rock Cosquín Rock 2023 en el predio del aerodromo de Santa María de Punilla. (José Gabriel Hernández / La Voz)

José Palazzo, el empresario cordobés mentor del festival y ya en medio de la organización del que está en ciernes, le respondió: “Querido sr presidente, hace 24 años empresarios privados, con entradas y marcas privadas y esfuerzos personales lo realizamos. Además se realiza en Paraguay, Uruguay, chile México, EE.UU y España. Acá los artistas están en libertad, quédese tranquilo”.

Comenzó una nueva edición del Cosquín Rock.

La expresión “tsunami de chanes” se volvió inmediatamente tendencia en X (ex Twitter) ya que muchos usuarios se sorprendieron por el uso de una expresión ya pasada de moda.

CUÁNTO CUESTA ORGANIZAR EL COSQUÍN ROCK

“La entrada al Cosquín Rock siempre costó entre U$S 50 y U$S 55. Cuesta lo mismo. Con esa fórmula hacemos el análisis del negocio. Invertimos U$S 4.200.000 en Córdoba; ese es el monto que gastamos en producción, recursos humanos, accesibilidad, artística”, explicó José Palazzo en Vos sobre los costos del festival.

“Es el costo que tenemos por la envergadura de lo que producimos. Además, en esta edición agregaremos un predio nuevo, atrás del escenario Norte, donde se dispondrá el Paraguay, y llegaremos a las 14 hectáreas. No hay un festival así en Latinoamérica. El Vive Latino se realiza en un autódromo de Ciudad de México, mientras que Estéreo Picnic, en un espacio de tres hectáreas de Bogotá”, añadió.