Este jueves, anunciaron la puesta en valor y refuncionalización de otro tramo del Río Suquía. La firma del convenio para el llamado a licitación se realizó entre el gobernador, Juan Schiaretti; junto al intendente capitalino, Martín Llaryora y demás autoridades provinciales.

//Mirá también: Córdoba tendrá una nueva calle con acceso al Río Suquía

Según lo planificado, este nuevo tramo está comprendido entre la Isla de Los Patos y el Puente Letizia, con un parque lineal de más de seis kilómetros de longitud. Además de la recuperación de la Isla Zípoli.

“Hablar de Córdoba es hablar del río Suquía. Y Córdoba no creció integrando el río. Recién ahora se empiezan a hacer edificios mirando el río. Y nosotros tomamos la decisión de revalorizarlo y la gente empezó a apropiarse. No lo utilizaban porque la infraestructura no los invitaba. La gente necesita de las obras para disfrutar el río y aprovecharlo”, explicó Schiaretti.

Inversión y nuevas modificaciones

El monto de la inversión asciende a 350.407.893 pesos y el plazo de ejecución es de 12 meses. Un 50% del financiamiento estará a cargo de la Provincia y el otro 50% por la Municipalidad. Los oferentes para ejecutar la obra se conocerán el 16 de noviembre.

//Mirá también: Casi 100 jóvenes se reunieron a limpiar las márgenes del río Suquía en el Parque del Kempes