Desde las 00 de este jueves comenzó el paro de transporte decretado por UTA que afecta a Córdoba. Justamente esto también repercute en quienes deben asistir a los vacunatorios para recibir alguna dosis contra el coronavirus y eso generó dudas en los ciudadanos.

Quien salió a aclarar la situación fue el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo. “Que se queden tranquilos que no van a perder sus dosis”, arrancó explicando el funcionario, en declaraciones a El Doce.

Y enfatizó: “Las personas que no puedan asistir hoy porque no tienen transporte público, que se queden tranquilos que no van a perder su dosis de la vacuna”.

“En los próximos días vamos a tener la nómina de los que no asistieron y estaban notificados, y se los va a volver a convocar, que se queden tranquilos que sus dosis se van a conservar y los vamos a notificar nuevamente para que vengan a vacunarse”, concluyó Cardozo.