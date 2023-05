Pablo Vegetti y el “yo me entrego al máximo”: así terminó el goleador de Belgrano

“Llegué con lo justo, pero la confianza del entrenador y el apoyo de mis compañeros me hizo llegar bien. Quedamos con uno menos, se hizo cuesta arriba y el sacrificio fue doble. Pero la recompensa es muy grande”. La definición de Pablo Vegetti sobre la victoria de Belgrano sobre Atlético Tucumán 1 a 0, con un cabezazo suyo a los 33 del primer tiempo.

Pablo Vegetti metió un tremendo cabezazo después de un anticipo y puso a ganar a Belgrano 1-0 sobre Atlético Tucumán.

En la semana entrenó diferenciado por el fuerte dolor en el tobillo que se trajo de la derrota con Independiente. Arriesgó a fondo ante los tucumanos, aunque después se vienen Boca y Talleres. Y hubo sonrisas al final: noveno gol, artillero de la Liga Profesional al igual que Mateo Retegui (Tigre) y seguir haciendo historia en Belgrano: segundo goleador histórico en AFA, con 59 impactos.

Pablo Vegetti fue la gran figura del triunfo de Belgrano ante Atlético Tucumán, volvió a convertir y también se lamentó por la chance perdida en el final.

“Yo me entrego al máximo, soy feliz acá hace mucho tiempo. Hay que seguir trabajando, Belgrano es esto. Esta cancha es esto. No dejamos pasar un partido. Estamos bien, hay que seguir trabajando. Veníamos de un traspié ante Independiente, donde no jugamos bien. Es un premio para la gente y para nosotros”, destacó el 9.

Así terminó Pablo Vegetti tras la victoria de Belgrano con 10 jugadores ante Atlético Tucumán.

Terminó tendido en el campo de juego, extenuado y disminuido físicamente. Y a la vez, volvió a poner de pie a un Belgrano que se anima a pelear más arriba en las posiciones. Con todo el estadio para una ovación Gigante.