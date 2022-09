“Ojalá tus noches sean largas como son las mías”, le deseó Micaela González al conductor que mató a su familia

La Cámara 5ª del Crimen de Córdoba condenó este miércoles a Rubén Monserrat (53) a cumplir tres años y medio de cárcel por conducir intoxicado, chocar y matar a una familia en 2015. En ese choque murió un hombre y su pareja, Micaela González, perdió su embarazo.

Al conocer la sentencia, la mujer expresó todo su descontento y le dijo todo lo que sentía al asesino de su familia. “La Justicia de arriba no te va a dejar dormir, te lo juro”, le dijo frente a frente.

Sentencia en el caso de Rubén Monserrat (53), el conductor que provocó un siniestro vial en 2015 en el viejo camino a Monte Cristo, que le costó la vida a un hombre Denis Barrera Guillén e hizo que una mujer, Micaela, perdiera su embarazo. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Castillo Pedro

“Te merecés lo peor de esta tierra. Te deseo que no puedas dormir, que tus noches sean tan largas como las mías”, le gritó Micaela, entre lágrimas. Más tarde, tras salir de la sala, la mujer señaló que hizo lo que pudo por su familia.

“A mi nada me devuelve a mi familia que se fue ese día que este tipo salió a manejar”, lamentó la mujer en diálogo con Noticiero Doce. “Esperaba más años, porque él no mató a un perro, mató a mi familia. Esta Justicia terrenal no era la que esperaba pero sé que la de arriba va a hacer Justicia”, sentenció.