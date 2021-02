Un gran número de personas se presentaron este lunes en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos, en el complejo Feriar, para intentar vacunarse contra el coronavirus a pesar de no tener turno.

Según dijeron algunos de los presentes, en redes sociales circulaban mensajes que hablaban de “material sobrante” de vacunas. Por lo que, ante la duda, se presentaron para se inoculados.

“En mi caso, vine el viernes y me dijeron que venga el lunes sin turno”, aseguró uno de los presentes.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud salieron a aclarar que no atenderán a nadie que no tenga turno. “Sin turno no podrán ser vacunados”, enfatizaron.

Hasta el momento la prioridad la siguen teniendo personal de salud y docentes. Desde este martes comenzará la vacunación para personas mayores de 70 años.

“Yo tengo turno a las 8.45 y recién comenzaron a vacunar a las 9, y hay una cola muy larga”, indicó una mujer a El Show del Lagarto.