Hace algunos días, la Municipalidad de Córdoba permitió que los locales bailables nocturnos retomen su horario pre-pandemia. Sin embargo, analizan recortar una hora y cerrar a las 4 de la mañana. Dueños de boliches aseguran que el público se retira antes del cierre.

Con la flexibilización, las discotecas de la ciudad pueden cerrar sus puertas a las 5. Aunque, desde la Multisectorial de Actividades Económicas de Córdoba, que reúne a sectores como los bares y boliches, propuso que las puertas cierren a las 4 de la mañana.

Marcos Genaro, representante de la multisectorial, dialogó con Cadena 3 y comentó: “La gente no se queda hasta las 5 de la mañana o su gran mayoría se retiraba antes”. Y detalló: “No sabemos si se iban porque no tenían conocimiento que los boliches están habilitados hasta las 5″.

Si bien sólo ha pasado un fin de semana desde que se habilitó la extensión del horario, la posibilidad de un cierre anticipado será analizada. “La medida no se trata de un tema de costos solamente, sino también de un desgaste menor general de nuestros empleados y también en la producción, control y organización”, cerró.