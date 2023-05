Ni Agüero entiende a Guardiola: explicó por qué pondría siempre a Julián Álvarez en el Manchester City

Sergio “Kun” Agüero mantiene una activa y desopilante presencia en las plataformas de streaming tras su retiro obligado del fútbol. Luego de una larga trayectoria en el Manchester City, ni el entiende a Pep Guardiola y explicó por qué pondría siempre a Julián Álvarez.

La conversación se dio en el final del partido de ida entre los ingleses y el Real Madrid por las semifinales de la Champions League. “Yo lo pondría casi todos los partidos porque lo necesito activo. Para que todo el tiempo que esté ahí, con chispa”, indicó desde Star+.

Real Madrid vs. Manchester City, por un lugar en la final. Foto: Champions League

En este sentido, palipitó que el catalán no pondría al cordobés en el tererno de juego a 12 minutos del silbato final. “Lo loco es que no hizo cambios en un partido como este, (Álvarez) podría haber entrado tranquilamente”, aseveró. Sin embargo, explicó que Pep “hace lo que siente”.

Agüero se comparó con Haaland y elogió al noruego

Por otro lado, si bien no habló con Guardiola recientemente, confesó que el reconocido entrenador y su cuerpo técnico “están encantadísimos” con el joven delantero. Además, se comparó con Erling Haaland y reveló algo que el City no tenía: “Cada vez que alguien la agarra, Haaland pica. Eso yo no lo hacía y Pep lo necesitaba a veces”.

El video con las declaraciones de Agüero