Nahuel Bustos y su esperado regreso: “Todo el mundo sabe que Talleres es mi casa”

“Acá me siento muy bien y soy feliz. Tuve oportunidades para seguir en el extranjero, pero necesito confianza y estar con la gente que me quiere. Todo el mundo sabe que Talleres es mi casa”.

Las primeras palabras de Nahuel Bustos como refuerzo de Talleres, en su tercer ciclo con la casaca Albiazul, y en la conferencia de prensa que sirvió como presentación, después de entrenar este lunes por primera vez a las órdenes de Javier Gandolfi.

Nahuel Bustos ya se entrena con el plantel de Talleres con la mira puesta en la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

“Con Javier he hablado muchísimo y me ayudó mucho. Con Andrés (Fassi) también: ha hecho un trabajo muy grande para que yo esté acá. Mi vuelta la busqué hace seis meses, pero no se logró. Estoy contento por haberlo logrado ahora”, destacó el delantero.

LO QUE DIJO BUSTOS, REFUERZO ALBIAZUL

“Quiero sumar minutos, ganarme mi lugar en el once y sumar mi granito de arena. Creo que estamos para grandes cosas, ya lo demostró Talleres, en el año que estamos terminando”.

“Los hinchas de Talleres somos unos locos lindos . Estoy feliz: creo que tomé la decisión correcta en volver. Vengo a aportar la experiencia que he sumado en estos años. Estoy seguro que vamos a tener un gran 2023″.

“Tuve seis meses en los que no anduve bien y por eso decidí refugiarme en mi casa”.

Con Guido (Herrera) y con Buffa (Julio Buffarini) siempre hablo. Estaban enojados porque no me presentaban: creían que estaba jodiendo, ja. Queremos tener un gran año, clasificando a otra copa internacional y terminando entre los primeros puestos de la Liga”.

EL DESEO DE SU HIJO Y AQUEL GOL A BELGRANO