Llega el fin de junio y los movimientos en los planteles del fútbol argentino se empiezan a notar. En Talleres no es la excepción y hay algunas novedades con respecto a jugadores que dejarán el plantel por llegar al final de su contrato y también de los que podrían llegar a incorporarse.

//Mirá También: Piero Hincapié, la figura de Talleres que puede ser rival de la Selección Argentina

Uno de los que se irá de la T es Joel Soñora. El volante queda libre y seguirá su carrera en Banfield. En Copa de la Superliga, el hijo de Diego, ex jugador de Boca, no tuvo un rendimiento parejo y por eso el club de barrio Jardín no realizó la propuesta de renovación.

El 10. Joel Soñora podría ser titular este domingo. (Prensa Talleres) Prensa Talleres

El club todavía no informó la situación de Diego García, quien llegó envuelto en la polémica de su acusación de violación con acceso carnal en la ciudad de La Plata, cuando era jugador de Estudiantes. El mediocampista uruguayo jugó algunos partidos de la Copa Sudamericana.

Diego García, el día del debut con Tolima. (Foto: https://www.eleditorplatense.com.ar) Diego García, el día del debut con Tolima. (Foto: https://www.eleditorplatense.com.ar)

El que está cerca de la renovación de su contrato es José Mauri. El volante renovaría su vínculo por un año más y tendría más continuidad en el equipo dirigido por el Cacique Medina.

En materia de refuerzos, el único confirmado es Federico Torres. El defensor de 22 años, llega libre desde Banfield y firmó un precontrato con Talleres de cuatro años con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares.

//Mirá También: Medina, sobre los refuerzos de Talleres: “Prefiero jugadores que quieran ponerse la camiseta”

Mientras se esperan novedades con respecto a la conformación del plantel, que arrancará a jugar el torneo de la Liga Profesional frente a Newell’s, se confirmaron dos amistosos de preparación. El primero será el sábado, en Córdoba, en horario a confirmar ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El segundo será el 10 de julio, en Buenos Aires, ante Lanús.