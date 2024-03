“Mi amor no te puedo llevar”: Bruno, el perro de Córdoba que enamoró a todos en las redes

La provincia de Córdoba y sus personalidades dejan inesperadas joyas de fotos y videos que trascienden internet y se vuelven virales. En esta oportunidad, Bruno, un perro, no quiso que su dueña se vaya de casa y enamoró a todos en las redes con su mirada y su desopilante idea.

VIDEO: “MI AMOR NO TE PUEDO LLEVAR”, BRUNO, EL PERRO DE CÓRDOBA

“Bueno, cuestión que me estaba por ir al trabajo y hay alguien amotinado, jajaja”, dijo en primera instancia la cordobesa Paula Fantini, dueña del Golden Retriever que se subió a su auto Volskwagen para acompañarla. “Mi amor no te puedo llevar”, exclamó ella.

Bruno no se inmutó, permaneció sentado en el asiento de acompañante y mantuvo una mirada “compradora” que conmovió a todos en la plataforma TikTok. “No me mires así”, exclamó la joven que tenía que salir de su hogar.

“Papi, mami hoy no te puede llevar mi amor”, concluyó la mujer que acarició al pobre Bruno que sólo quería dar una vuelta. La viralización del video fue tan masiva que @PauFantini subió otra toma con la secuencia total del hecho que produjo miles de carcajadas en las redes.