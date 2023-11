“Messi no me representa”: la polémica confesión de un cordobés hincha de Brasil que se viralizó en redes

Luciano Milla es un fanático del fútbol de 30 años que nació en Córdoba capital, pero no se siente identificado por Argentina y es hincha de Brasil. En la previa del encuentro de este martes por la noche, se hizo viral por una polémica confesión: “Messi no me representa”.

“Hippie”, como lo apodan sus amigos, es un hombre que se desempeña como albañil, electricista, plomero y limpiador de tapizado de autos. “Yo soy nacido en Córdoba y no tengo ningún familiar nacido en Brasil. De chiquito me gustó siempre el juego de Brasil. No era de ver los partidos de Argentina, no me llamó la atención”, contextualizó Luciano en diálogo con TN.

Luciano Milla tiene un tatuaje con el escudo de Brasil. Foto: Luciano Milla

Pero el amor por la verdeamarela se potenció cuando su madre le regaló la camiseta de Brasil a los 10 años “porque yo la molestaba siempre”, según explicó. Desde ese momento, la locura por “La Verde” se desató y no paró.

QUIÉN ES EL ÍDOLO DEL CORDOBÉS HINCHA DE BRASIL

“Tengo más camisetas de Brasil que de cualquier club y sueño con conocer a Ronaldinho”, contó el cordobés que nunca viajó a ese país. Además, se tatuó el escudo de la selección y “los títulos más importantes que ganó Dinho” y confesó que su hijo “se llama Ronaldo en honor a Ronaldinho”.

Luciano Milla y su hijo. Foto: Luciano Milla

En el plano deportivo, aseveró que “Pelé es mejor que Messi” y confesó que no se siente identificado por el capitán del seleccionado argentino: “Messi no me representa. Hoy me siento muy atraído por Vinicius, por Richarlison, pero no soy muy fan de Neymar”.

Luciano Milla y los títulos más importantes de Ronaldinho, su ídolo. Foto: Luciano Milla

QUÉ LE DICEN SUS AMIGOS Y QUÉ ESPERA DEL ARGENTINA - BRASIL

En este marco, detalló que, no ve los partidos del seleccionado argentino cuando juega Messi. “Directamente, me entero por mi compadre que ganó o perdió por sus estados de WhatsApp”, reveló.

Algunas de las camisetas de Luciano Milla. Foto: Luciano Milla

Sus amigos cordobeses lo tratan de “vende patria y loco” por su fanatismo por Brasil y lo cargan en la disputa de encuentros amistosos: “Cuando jugamos al fútbol y erro una me bardean los colores”.

“Siempre que juega Brasil cuelgo la bandera en la ventana. Todos los días uso la camiseta, pantalón corto o la gorra. Me siento desnudo si no uso algo de Brasil”. Sobre el partido por Eliminatorias Sudamericanas que inicia a las 21.30 de este martes, anticipó: “Quiero que gane Brasil, que Argentina se coma cinco me gustaría”.