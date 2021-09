La Municipalidad de Mendiolaza decretó que los empleados de su administración que no se vacunen contra el coronavirus serán licenciados sin goce de sueldo. La medida va en línea con la adoptada por la gestión de Martín Llaryora en la ciudad de Córdoba.

La flamante normativa comenzará a regir desde este viernes 1° de octubre e incluye a todas las áreas pertenecientes al municipio de esa ciudad ubicada en las Sierras Chicas, sin importar el rango. Según confirmó el intendente Daniel Salibi en diálogo con La Voz, de los 250 empleados con los que cuenta la Municipalidad, apenas 12 no están vacunados.

Para Salibi, la medida contempla “el cuidado no solo de todo el personal” que está trabajando de manera presencial, sino también para aquellos que se desempeñan en atención al público. En tanto, si un empleado decide trabajar de manera online deberá justificarlo. “Si no se demuestra, tendrán licencia sin goce de sueldo hasta que decidan cuál es el motivo por el que no se vacunan”, expresó.

En este sentido, el jefe municipal aclaró que “la medida justifica (mediante certificación médica) a quienes tienen alguna patología u otra situación de salud, que amerite, que por el momento, la no vacunación”.