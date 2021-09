Este martes en la provincia de Córdoba confirmó que comenzarán a vacunar contra el coronavirus a adolescentes de 16 años sin comorbilidades. El llamado se realizó a aquellos que se hayan anotado previamente de manera voluntaria en el sitio web de vacunación. Se utilizarán vacunas de los laboratorios Moderna y Pfizer.

Desde el ministerio de Salud provincial notificarán el día, hora y lugar de vacunación, cuya convocatoria se realiza con aquellos jóvenes de 16 años que tengan mayor antigüedad de inscripción en el sitio web.

Por otra parte, pidieron a quienes no se hayan anotado previamente no se presenten en los vacunatorios sin el debido turno asignado. Quienes no puedan mostrar la notificación no serán vacunados.

Los adolescentes que pretendan vacunarse y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).

Hasta el día de la fecha, las vacunas contra Covid-19 no están autorizadas para aplicación en personas menores de 12 años.