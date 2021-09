El expresidente Mauricio Macri confesó que lo tentaron para mudarse a Córdoba y ser candidato en la provincia para las próximas elecciones legislativas. “Es mi sueño vivir en Córdoba, estoy tratando de convencer a mi mujer (Juliana Awada) y a mi hija (Antonia Macri)”, remarcó el exmandatario.

Macri fue entrevistado en Mitre Córdoba justamente sobre las próximas elecciones y sobre eso indicó: “Salgo a apoyar a todos los candidatos, demostrando que no tengo ningún personalismo, porque ni me puse de candidato en Capital Federal ni en Córdoba, donde me propusieron cambiar el domicilio y donde más me tentaba, porque me siento tan cordobés que me hubiese gustado mudarme definitivamente a Córdoba y tener domicilio ahí”.

Se sabe que en las últimas elecciones Córdoba brindó un caudal importante de votos para Juntos por el Cambio y para las elecciones presidenciales donde Mauricio Macri iba por la reelección.

Sobre lo que se viene en las legislativas de este año, apuntó: “Esta elección cambia la historia y vamos a crear reglas en una sociedad que nos permita progresar y crecer, para eso necesitamos estar acá y votar”

Por su parte, no ahorró críticas para el kirchnerismo y la administración del actual presidente Alberto Fernández. “Han sido un par de años de mucha angustia por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad y el narcotráfico que ha vuelto; pero también ha sido de un tremendo aprendizaje y el voto es la herramienta que tenemos para decir basta”, enfatizó.

“Han hecho mucho daño y no se dan cuenta, por eso hablan de sexo y de carpinchos y cosas que no tienen nada que ver con la realidad y la angustia de la gente”, puntualizó.

Y agregó: “Si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos ‘basta’, eso va a generar una recuperación de la esperanza. En Argentina se ha destruido la confianza, en base a la mentira, la ineptitud y la inmoralidad. Nadie confía en lo que dice el gobierno, habla el presidente y saben que va a contradecirse el mismo día en lo que dijo”.

Por otra parte, Macri también habló de uno de los puntos que más se critica de su gestión como fue la toma de deuda. “Si uno calcula la deuda promedio por año que tomó cada uno, Cristina Fernández tomó 17 mil millones de dólares por año, nosotros 12 mil millones, y Alberto Fernández en su primer año tomó 33 mil millones”, detalló.