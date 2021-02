En la noche del lunes 1 de febrero de 2021 se confirmó que Mauricio Caranta será el director técnico de Instituto de cara a la próxima edición de la Primera Nacional. Con algunas polémicas por su paso reciente con Talleres, el ex arquero fue presentado en conferencia de prensa por Roberto Castoldi, el presidente del club albirrojo.

En la presentación Vía Zoom, el arquero fue claro en sus primeras palabras como entrenador: “Quiero agradecer a Roberto y a la comisión. Acá me formé, me llenaron de valores, me tocó pasar por varios clubes y llevar esos valores por donde fui. Siempre me acompañaron. Les estoy Agradecidos porque me abrieron las puertas al fútbol profesional y gracias por abrirme las puertas que por muchos años estuvieron cerradas. No fue fácil”.

Luego, el ex arquero se refirió a su función como DT de La Gloria: “Este proyecto busca la unión. Del hincha, de los dirigentes, de los dirigentes que no están apoyando, de ex jugadores. Queremos un Instituto mejor, unido”. Y agregó: “Hay oposición que quiere lo mejor para la institución. Cada uno con su proyecto y su camino. Jamás dije que los que no están dentro del club no me deseen lo mejor. Están invitados a ayudar. Si hay intereses por encima de la institución están equivocados”.

Sobre su decisión de, en pocos días, pasar de ser arquero de Talleres a ser entrenador del club de Alta Córdoba, afirmó: “Fue todo muy rápido el desenlace. Esto empieza hace mucho. Cuando uno pensaba que tenía ganas de volver y de qué forma. O era como jugador o cumpliendo otra función y estaba seguro de que sería en esa otra función. Viví una de las mejores épocas en esta institución y no estaba seguro de que en mi vuelta se podía dar con todo lo que le dí como jugador. Empecé a enfocarme en la otra forma de venir. Me capacité, empecé a estudiar y acá estoy. Ojalá que los resultados me acompañen”.

Sobre su estilo de juego que tratará de inculcarle al plantel, Caranta dijo: “Mi equipo no va a ser diferente a lo que era yo: trabajador, comprometido, con la meta de seguir creciendo, mejorando. Visualizo un equipo agresivo, que le guste jugar y que sea inteligente. Esta idea de juego tiene que ver mucho y nos adaptamos a la características de jugador que tenemos”.

Sobre algunas críticas que se visualizaron en pasacalles en contra de la llegada de Caranta a Instituto, el ahora entrenador opinó: “Los hinchas que no me quieren fue por una toma de decisión no por lo que hice dentro de una cancha. Cuando uno toma este tipo de decisiones pasan estas cosas y son parte de este juego, mientras no pase a la violencia es parte y acepto las reglas”.

Además, afirmó: “Instituto es el mejor de Córdoba, siempre lo fue en lo social. El objetivo, en lo futbolístico lo vamos a ir desarrollando con los jugadores. Es ambicioso, queremos ser protagonistas, ese es el objetivo”. Y añadió algo importante muy repetido en la conferencia: “Se generará ansiedad, nuevas expectativas. no solamente buscaremos respuestas adentro de la cancha sino a nivel institucional. El fútbol no es lineal y siempre el éxito no está relacionado a un objetivo deportivo. El proyecto va más allá: es tener una identidad como institución. Quiero que el próximo técnico tenga toda la estructura y tenga lo mejor para seguir con el trabajo. Las estructuras bien formadas, terminan en buenos resultados”.

Con respecto a los refuerzos, Caranta anticipó: “Tener un plantel que viene trabajando ya es muy importante. No van a venir muchos jugadores y trataremos de potenciar a los que vengan y a los que ya están”.

La unión de las partes en el club fue algo muy recalcado no sólo por Caranta sino también por Castoldi, el presidente de Instituto. “Necesitamos la unión de todo el club, necesitamos que todos estemos tirando para el mismo lado. Cada mínimo detalle es importante, vamos unidos. En marzo lanzaremos una campaña de socios y esperamos que nos acompañen”.

La conferencia completa de Mauricio Caranta: