María Azucena Del Prato Gastaldi, conocida como “Marizú”, cumplió 80 años y lo celebró escribiendo su propio libro. Se trata de “El Presente Está Aquí”, una serie de poemas que reúnen experiencias y vivencias de la cordobesa, residente en barrio Las Margaritas.

“Este libro contiene los sentimientos y reflexiones de mi vida en estos ochenta años”, contó Marizú en comunicación con Expresión Norte. Y aseguró que la llegada a una nueva década la impulsó a hacer lo que más le gusta, que es escribir.

De barrio Las Margeritas, la mujer trabajó varios meses para finalizar "El presente está aquí". Foto: Expresión Norte

La redacción del escrito ocupó casi un año de trabajo, y reúne poesías de difrentes temáticas. “Siempre sentí una profunda necesidad de agradecer al entorno tangible, familiar y espiritual que me constituyen, transforman mi caminar y en los que me reconozco”, expresó la escritora.

Si bien su pasión está en la escritura y ya tiene dos escritos en su haber, la cordobesa sólo comparte los relatos con su círculo más íntimo. Foto: Expresión Norte

No es la primera vez que Marizú escribe un libro, ya que en el 2016 publicó “De Entrecasa”. Sin embargo, la cordobesa no vende su material sino que sólo la expone a su círculo más íntimo. “Mi emoción me lleva a contar que algo hice sobre esta tierra. Estas expresiones son tan íntimas que no puedo publicarlas comercialmente”, explicó.

