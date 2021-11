María del Mar Cuello Molar tuvo su salto a la fama cuando estuvo en pareja brevemente con Matías Alé. Sin embargo, la joven ya tenía una carrera de larga data como modelo y continuó en el mundo de la moda hasta el día de hoy.

Actualmente, la joven cordobesa pasa sus días en Miami, aunque hasta hace poco estuvo instalada en México, donde trabajaba en distintas sesiones de fotos para marcas de indumentaria, bikinis y ropa interior.

En su cuenta de Instagram siempre comparte adelantos de sus trabajos con sus casi medio millón de seguidores. En la red social, María del Mar demuestra que no olvida sus raíces: se define a sí misma en su biografía como “Figura pública argentina”.

María del Mar posó para mostrar su bronceado.

Ahora la influencer oriunda de Córdoba no dudó en compartir un momento de relax con sus fans: a puro sol y playa, lució un bronceado caribeño desde una reposera, con una bikini negra y una gorra a juego.

Sin embargo, algo llamó la atención en su posteo. Es que las fotos no las tomó con su celular, ya que lo sostiene en sus manos, sino que las sacó alguien más. ¿Quién fue la o el fotógrafa/o?

Su romance con el arquero alemán Karius

A mediados de 2021, María del Mar fue fotografiada en un yate en Grecia con Loris Karius, ex jugador de fútbol del Liverpool.

Las imágenes causaron polémica ya que el arquero estaba casado cuando pasó tiempo muy cerca de la modelo y esto generó su divorcio de la famosa actriz y presentadora alemana, Sophia Thomalla.

María del Mar Molar y Loris Karius, mimosos en Mykonos.

“Se filtraron fotos de mis vacaciones que me muestran con otra mujer. Lamento que ahora todo se esté derrumbando y me gustaría disculparme por ello”, escribió en ese momento el jugador de 27 años. La cordobesa no hizo declaraciones al respecto.