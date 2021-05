Son horas decisivas en Instituto, porque Mauricio Caranta presentó la renuncia tras la derrota del viernes ante Gimnasia de Jujuy, y la comisión directiva analizaba este sábado si continúa en el cargo o no. Mientras tanto se filtraron nombres de posibles sucesores, como el caso de Marcelo Vázquez.

“No me llamaron de Instituto. Ante todo, atender sería una falta de respeto a Mauricio (Caranta), como profesional y como persona. Que esté circulando mi nombre me pone bien y es un orgullo, pero más allá de eso no se nada”, afirmó el ex entrenador de Estudiantes de Río Cuarto en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

“Instituto es un club muy grande, con aspiraciones de crecer y ascender. Obvio me gustaría, pero ahora hay un entrenador y mi respeto es hacia Mauricio”, insistió el DT, cuyo nombre también se escuchó en los pasillos de Alberdi. Y vale recordar que era el técnico designado por Armando Pérez en caso de ganar en las elecciones.

Reunión con Caranta

En la tarde de este sábado, en el hotel Neper de Villa Belgrano, la dirigencia que encabeza Roberto Castoldi se reunía con Mauricio Caranta para decidir sobre su continuidad. El entrenador puso a disposición la renuncia después de perder 2-1 con los jujeños en Alta Córdoba y de ocho fechas sin triunfos. La peor racha de la Gloria en el inicio de un torneo.

De todos modos, Castoldi levantaría el pulgar para que siga y el ex arquero ya manifestó que se siente con energía para continuar en el cargo.

El próximo compromiso será el sábado 8 de mayo a las 15.30 ante el escolta All Boys, en el primero de los dos partidos como visitante que afrontará el Albirrojo. Después, por la décima fecha irá ante Barracas Central. En duda Damián Arce, por una lesión muscular que se teme, sea un desgarro.