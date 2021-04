Obligado a ganar porque todavía no lo hizo en lo que va de estas siete fechas del torneo de la Primera Nacional, Instituto se mide este viernes a las 15 con Gimnasia de Jujuy. En Alta Córdoba y con streaming de TyC Sports Play.

Los dirigidos por Mauricio Caranta obtuvieron seis empates y una derrota, y son uno de los cuatro equipos de la categoría que aún no consiguió triunfos. Por lo que los plazos se acortan para el DT, como el propio ex arquero lo reconoció tras el 2-2 con Tristán Suárez en la fecha pasada.

Reaparece en el arco Jorge Carranza, tras cumplir la fecha de suspensión por la tarjeta roja en el 2-2 con Ferro. Y reemplazará a Lautaro Petruchi. La formación de campo es la misma del compromiso ante el Lechero, con la novedad de que Martín Pino vuelve a aparecer entre los concentrados, en lugar de Gonzalo Castillejos.

En el Lobo jujueño, de irregular campaña y dirigido por Arnaldo Cacho Sialle, tendrá entre los once a Guillermo Cosaro, el polifacético ex Talleres que estaba en duda. Viene de perder 1 a 0 en la visita a All Boys.

Probable formaciones

Instituto: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Facundo Erpen, Lucas Landa y Rodrigo Mazur; Nicolás Watson y Rodrigo Garro; Damián Arce; Gustavo Villarruel, Ignacio Huguenet y Joaquín Mateo. DT: Mauricio Caranta.ç

Gimnasia de Jujuy: Fernando Otárola; Álvaro Cazzula, Diego López, Emir Faccioli, Guillarmo Cosaro; Francisco Gatti, Emmanuel García, Lautaro Beleggia, Joaquín Quinteros, Facundo Suárez y Leandro González. DT: Arnaldo Sialle.

Hora: 15

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Instituto

Streaming: TyC Sports Play.