Varada en Colombia porque el aeropuerto de Cali no está operativo a causa de protestas en un paro nacional, la delegación de Talleres, que jugó por Copa Sudamericana, espera poder viajar este viernes rumbo a la Argentina, ya que el domingo la T recibe a Huracán por la penúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El partido, en el que Talleres puede dar un paso decisivo para la clasificación a cuartos de final, está pautado para las 14.20, liberado del pack fútbol y para la TV Pública, ante el Huracán de Frank Kudelka con chances ya remotas de clasificar entre los cuatro primeros.

En principio no se iba modificar, pero no hay certezas de cuando regresará el plantel que conduce Alexander Medina, ya que por el toque de queda dispuesto por el Gobierno colombiano no podían circular en cercanías del aeropuerto y debieron volver a hospedarse en el hotel en Cali.

“Esto es un caos”, resumió el presidente Andrés Fassi en Mundo D sobre lo que ocurre en Colombia. La intención es volar hacia Ezeiza este viernes a las 9, pero las protestas y movilizaciones que este jueves causaron el contratiempo, seguirán hasta el sábado.

Talleres empató 1 a 1 anoche miércoles al Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué, cercana a Cali, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. En la que volverá a presentarse el miércoles 7 de mayo, nuevamente como visitante, en este caso con Bragantino de Brasil. Es por esto que no podría reprogramar el encuentro con Huracán, ante lo apretado de su agenda.