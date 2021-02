Ya faltan nada más que dos días para que los hinchas de Belgrano elijan y conozcan al nuevo presidente “Pirata”. En ese marco y para “calentar” la previa de las elecciones del próximo sábado, Armando Pérez confirmó a quién llamará para que sea el director técnico del club en la próxima Primera Nacional.

El nombre elegido es el de Marcelo Vázquez, quien dirigió a Estudiantes de Río Cuarto y lo catapultó del Federal B hasta dos finalísimas para ascender a la Liga Profesional. Según indicó Mundo D, el encargado de confirmar esta información fue el propio candidato de “Siempre Belgrano”.

El DT habló con ese sitio y aseguró: “El golpe de perder la final ya pasó, ahora hay que reinventarse y dejar atrás todo. Ya no soy entrenador de Estudiantes así que todo lo que pueda decir no tiene mucho sentido. Pero me encantaría dirigir a Belgrano porque sé que es una institución muy grande”.

Sobre lo que pretende, el DT aseguró: “Me gustan los equipos intensos. La idea es tratar de seguir con la misma filosofía. Me gusta ser protagonista en todas las canchas y acá no tengas dudas que el que no corre no juega, con eso no hay arreglo. Siempre pienso que hay que armar un buen grupo, eso es muy importante para conseguir objetivos”.

El Bicho Flota también con Armando

El otro nombre fuerte que se sumará al “Pirata” en caso de que Armando Pérez gane las elecciones es Rubén Flotta, pero en este caso se sumará a la secretaría técnica del club.

“El Bicho” fue el ayudante de campo de Ricardo Zielinski en los años dorados del “Pirata” en Primera, con participaciones en torneos internacionales incluida.

“Me llamó Armando, quiere que vaya a la secretaría técnica junto con Lembo. Estaría trabajando para Belgrano después de tanto tiempo. Es un club que uno quiere mucho”, explicó el propio Flotta a Mundo D.