Al cumplirse los 11 años de la promulgación de la ley de Salud Mental, distintas organizaciones realizarán este lunes una marcha por las calles del Centro de Córdoba, desde avenida Colón y Cañada.

Se trata de la octava edición de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental, que desde las 17.30 se convocará con la consigna “Tenemos ley, exigimos dignidad”, expresaron sus organizadores.

Además de la movilización habrá radios abiertas, intervenciones artísticas y la lectura del documento elaborado por el colectivo organizador, tras haber suspendido la marcha de 2020 por la pandemia.

“Este año la movilización se realiza el 29 de noviembre en coincidencia con la sesión presencial en Córdoba del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones”, indicaron organizadores a CBA24n.

Seguidamente, anticiparon que el documento que se leerá en el cierre de la marcha expresa: “Este año nos movilizamos también contra los fuertes ataques a la ley de salud mental. Desde diferentes medios hegemónicos y grupos corporativos atribuyen déficit a estos marcos normativos cuando, por el contrario, es su incumplimiento lo que genera los gravísimos problemas que estamos denunciando”.

Sustituir el manicomio

“Las reformas que impone la ley no sólo implica reconvertir las instituciones monovalentes sino desplegar un abanico de políticas integrales que van desde la apertura de dispositivos que sustituyan al manicomio, la integración de la salud mental en el sistema general de salud, con énfasis en el primer nivel de atención, la implementación de una política de vivienda y apoyos, para que la alternativa a vivir en un hospital no sea vivir en la calle, y el acceso a derechos sociales como el trabajo, la educación y la no discriminación”, expresaron.