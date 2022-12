Luis Juez despidió el año con un desafío: “Hacemos por Córdoba sabe que conmigo pierden”

“La obsesión de Hacemos por Córdoba es que Juez no sea el candidato, porque saben que conmigo pierden”. Precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Luis Juez cierra el 2022 con “los tapones de punta” y convencido de que será el postulante opositor que enfrentará a Martín Llaryora en 2023.

En una entrevista con La Voz, el senador anticipó que no habrá internas, algo que reclama Rodrigo de Loredo, el candidato del radicalismo. “No vamos a institucionalizar la confrontación”, argumentó Juez, y explicó que el consenso será a través del “diálogo”.

Luis Juez, senador nacional por Córdoba, en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

En referencia a la re re elección, tema controversial por estos días, apuntó: “Si algo faltaba para que el final de ciclo del peronismo se expresara es esta absoluta falta de respeto y consideración hacia los intendentes. Los usaron, los bastardearon, los manosearon, los maltrataron. El documento que emitieron los intendentes expresa con claridad el daño que le ha causado a la propia tropa la actitud de Schiaretti”.

Y añadió: “Hubiese sido mucho más digno convocarlos a todos y explicarles. Pero Schiaretti no tiene liderazgo. Y no lo tiene Llaryora. Es una cosa muy propia del peronismo. El peronismo tiene esa cosa del trasvasamiento: lo único que les interesa es el poder. Ellos creen que la elección es un trámite. Llaryora dijo ‘vamos a ganar’. Creen que es un trámite el proceso electoral. Ese desprecio institucional expresa con claridad un final de ciclo”.

LA CARRERA DE JUEZ HACIA EL PANAL

“El candidato debe ser el que garantice ganar. Voy a ser candidato a gobernador de Córdoba. Y estoy convencido y a esto lo digo con mucha humildad: el peronismo le tiene pánico a Luis Juez”, insistió en otra parte de la entrevista.

“Y si tu enemigo sabe que con determinado jugador tienen pánico porque no saben cómo marcarlo y, ¡metelo viejo, qué duda tenés! Esta es la realidad. Yo voy a ser el candidato a gobernador porque soy el que garantiza que podemos ganar. Con un gran equipo, con el radicalismo, con el PRO, con la Coalición Cívica, con todos los partidos. Tenemos que tratar de no agraviarnos, no ofendernos porque no vamos a tener tiempo para cicatrizar las heridas”.

Brindis unido. El martes pasado, Juez, De Loredo, Mario Negri y todos los sectores de Juntos por el Cambio compartieron un brindis para despedir el año.

En ese sentido, remarcó: “No va a haber internas. Nosotros no vamos a ir a lastimarnos. A ese camino no lo vamos a transitar. No me voy a pelear con el radicalismo. No me voy a pelear con nadie, sea quien sea candidato. Tenemos que acordarlo”.

LA RELACIÓN CON MACRI Y DURO CON LLARYORA

“Le pedí a Larreta a Bullrich y a Pichetto que hablen con Macri sobre ese tema (la reunión con Martín Llaryora), y ellos se comprometieron a hacerlo. Comparten conmigo la mirada de que no hay nada que arreglar con el peronismo de Córdoba. Probablemente, en febrero me junte con Mauricio. Quiero decirle a Mauricio Macri que en Córdoba nos deje que nos ocupemos nosotros de construir la Córdoba que necesitamos.

Y completó: “Me preocupa que alguien crea que un dirigente del peronismo puede estar en mejores condiciones que uno de Juntos por el Cambio para gobernar esta provincia”.

En cuanto a Llaryora, su competidor, sostuvo que es “menos de lo mismo” y lo acusó de liderar “una administración corrupta”. Fiel a su estilo, disparó: “La administración municipal del intendente Llaryora es de extrema corrupción, de despilfarro, de desmanejo. Hoy, la sucesión de Martín Llaryora se dirime conforme a quién maneja más plata y quién despilfarra más plata para instalarse ante la opinión pública. Yo no lo he visto nunca”.