Luego de perder con Temperley, el lunes pasado, Luis Fabián Artime tiró una frase: “Esto no es para cagones”, dijo en Cadena 3. El presidente de Belgrano volvió a hablar el miércoles por la mañana en Impacto Deportivo, de Radio Impacto y aclaró sus dichos. Además, apoyó a su cuerpo técnico y jugadores que tienen que jugar los últimos tres partidos de la Primera Nacional, ganar los tres y esperar que no sumen sus rivales para clasificar al reducido por el segundo ascenso.

“El otro día que dije que esto no es para cagones, lo dije para mí. Estoy convencido de que vamos a ganar los tres partidos. El cuerpo técnico es sumamente profesional. Se nos van a dar los resultados”, afirmó el Luifa. Y agregó: “Estoy convencido de que vamos a ganar los tres partidos”.

Reforzando lo expresado y, fiel a su estilo, Artime repitió: “Quedan nueve puntos. He estado en instancias peores, peleando por irnos al descenso. Nosotros encontramos un club descendido. El balance no lo puedo hacer antes de los 9 puntos que quedan. Si yo no dijera que me equivoqué, estoy mintiendo. Nadie nace aprendiendo. La vida es así. El único que no se equivoca es Messi, los demás nos equivocamos todos porque somos terrenales”.

Luis Luifa Artime Entrevista al presidente del Club Atletico Belgrano Viernes 13 AGOSTO 2021 Fotografia Jose Gabriel Hernandez

Sobre lo que viene, el presidente del Pirata aseguró que la estructura que maneja el fútbol seguirá y anticipó que Guillermo Farré está dentro del proyecto para 2022. “Por supuesto que sí, Farré va a seguir el próximo año. Igual que Luis Ernesto Sosa y Mauro Óbolo. Farré tiene contrato hasta diciembre, nos vamos a sentar a hablar, pero queremos que siga. Farré y su cuerpo técnico están dentro del proyecto”.

También trató de bajarle los decibeles a algunas declaraciones suyas sobre si no se asciende será un fracaso. Por eso, el Luifa declaró: “Cuando conformamos Belgrano Primero, sabíamos dónde nos metíamos. Belgrano tiene que ser protagonista. Tenemos un proyecto. Quedan tres fechas todavía. Los equipos que están peleando el ascenso juegan cada vez peor por miedo a perder. Yo nunca dije ascenso o fracaso. Yo dije protagonismo. Si estuviéramos en la Zona B estaríamos clasificando, en nuestra Zona están todos los candidatos. Estamos trabajando con responsabilidad. Conducimos uno de los clubes más importantes del país. Se nos ha complicado, quedan 9 puntos en juego. Seguimos trabajando”

Y cerró afirmando: “Belgrano no es fácil. Pero nosotros estamos apoyando al plantel, a los refuerzos que trajimos. A Zapelli que antes no era tenido en cuenta, a Tapia que ya está entrando con el plantel. A los Barinaga, a los Ulises… Yo soy presidente de la institución. Tengo que estar apoyando a los jugadores, cuerpo técnico. El capitán tiene que apoyar a los que van a la guerra. En todos los clubes donde estuve, el presidente entraba al vestuario”.