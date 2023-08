Lucas Passerini y su “debut soñado” en Belgrano: “Me gustó el desafío, me agarra preparado”

“Fue un debut soñado. Tenia nerviosismo de volver al fútbol argentino, donde no me tocó jugar mucho. Estoy muy contento, la gente se merecía este triunfo para empezar con el pie derecho”, resaltó Lucas Passerini, nuevo delantero de Belgrano, quien anotó los dos tantos del triunfo sobre Estudiantes por 2 a 1, ambos con la pie derecho. Literalmente.

“Hubo mucha repercusión cuando vine. Me gustó el desafío, pedí la ‘9′ también. Me agarra preparado, en un momento maduro de mi carrera. Me sentí muy cómodo, me gustó como me recibió la gente. El grupo me ayudó. Eso genera confianza y se pudo plasmar en la cancha”, añadió el refuerzo Pirata, en alusión también a su predecesor Pablo Vegetti.

"ME GUSTÓ EL DESAFÍO, ESTABA PREPARADO" Lucas Passerini, la figura del partido tras marcar un doblete en su debut vs. Estudiantes.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sG5zt2DT5x — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2023

“Me dicen el ‘Tanque’, pero me pueden decir como quieran”, avisó Passerini, en el juego de las comparaciones con el Toro Vegetti. Belgrano adquirió el 50% de su ficha con valor de 800.000 dólares y contrato hasta diciembre 2026, y empezó a devolver con goles.

¡QUÉ GOLAZO, LUCAS! Passerini y un exquisito remate de primera contra un palo para marcar su doblete en el 2-1 de Belgrano vs .Estudiantes.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1j3sVHcbXf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2023

LA RACHA QUE CORTÓ BELGRANO POR LOS GOLES DE PASSERINI

Belgrano no ganaba en torneos de Liga desde la victoria sobre Banfield, también en Alberdi. Y llevaba seis partidos sin anotar goles. Lucas Passerini cortó 584 minutos sin festejos (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en Twitter).

Foto de Facundo Luque desde el estadio de Belgrano, donde el equipo se impuso 2-1 a Estudiantes por la Copa de la Liga Profesional.

Con sus anotaciones, Belgrano estiró la seguidilla positiva frente a Estudiantes como local, ya que de los últimos seis ganó cinco y empató uno. La única derrota ante el Pincha, en la cuarta fecha del torneo Clausura 2007 .