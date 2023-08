Video: voto de confianza para Lucas Passerini en Belgrano, penal y gol ante Estudiantes

La mejor carta de presentación de un delantero es el gol, y Lucas Passerini, refuerzo Pirata, le está dando la victoria a Belgrano 1 a 0 sobre Estudiantes en el inicio de la Copa de la Liga Profesional en el Gigante de Alberdi.

¡LLEGÓ EL PRIMERO DE LA #CopaDeLaLiga! Passerini la puso contra un palo para que Belgrano le gane 1-0 a Estudiantes.



Una torpeza de Lucas Godoy, ex Talleres en la falta dentro del área, el árbitro Nicolás Lamolina no dudó y Passerini, con la 9 en la espalda, convirtió su primer tanto en el Belgrano post Pablo Vegetti, a los 29 de la primera etapa. A la izquierda del experimentado Mariano Andújar, quien adivinó el costado, pero no llegó.

