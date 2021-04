El Ministerio de Salud de Córdoba informó este domingo la llegada de una nueva partida de vacunas a la provincia. Se trata de 75.600 dosis de Sinopharm enviadas por el Gobierno nacional, las cuales serán destinadas en el 28% al Interior provincial, y el 72% se aplicarán en la capital provincial.

Desde Salud informaron que en esta instancia se incorporarán al esquema de vacunación a las personas mayores de 60 años que tengan comorbilidades y a docentes primarios correspondientes al segundo ciclo de colegios públicos y privados, como así también pertenecientes a las escuelas municipales de Córdoba Capital.

El operativo contempla también continuar vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales que han sido definidos por la autoridad sanitaria.

Para asistir a colocarse la vacuna, los ciudadanos deberán recibir previamente su turno con la indicación de día y lugar de vacunación. Es así, que el ente sanitario pide a los ciudadanos que no acudan a los vacunatorios sin turno, ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.

Quienes aún no se hayan registrado y deseen recibir de manera voluntaria la vacuna la contra el coronavirus deben hacerlo en la página web y aguardar la notificación correspondiente, para asistir según día y lugar indicado.

Centros de vacunación en Córdoba

Los centros habilitados en Capital serán el Centro de Convenciones, Comedor Universitario, Pabellón Argentina, Sheraton, espacio El Illia y Autovac del Kempes de 8 a 20. En tanto, las personas con dificultades de movilidad serán vacunadas de 8 a 18, con el esquema Autovac en el Comedor Universitario.

Distribución de vacunas en el interior provincial

En tanto, el martes comenzará la aplicación en el interior provincial. Se enviarán dosis a 20 localidades del departamento de Calamuchita; 21 del departamento Colón; 16 del departamento de Cruz del Eje; 11 del departamento General Roca; 15 del departamento de General San Martín; 9 localidades del departamento de Ischilín; 15 en el departamento de Juárez Celman; y 20 del departamento de Marcos Juárez.

También recibirán vacunas 7 localidades del departamento de Minas; 6 departamento de Pocho; 9 del departamento de Presidente Roque Sáenz Peña; 25 del departamento de Punilla; 30 localidades del departamento de Río Cuarto; 23 del departamento de Río Primero; 12 localidades del departamento de Río Seco; y 20 del departamento de Río Segundo.

Además se enviarán vacunas a 13 localidades del departamento de San Alberto; 11 del departamento de San Javier; 37 del departamento de San Justo; 25 del departamento de Santa María; 4 del departamento de Sobremonte; 17 del departamento de Tercero Arriba; 10 del departamento de Totoral; 9 del departamento de Tulumba; y a 26 del departamento Unión.