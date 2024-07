Llaryora ratificó su apoyo a Milei, pero advirtió por la falta de empleo y el cierre de empresas

El gobernador Martín Llaryora ratificó su participación en la firma del Pacto de Mayo. Sin embargo, le pidió al presidente Javier Milei que se adelante a una eventual agenda de desempleo y cierre de empresas que podría derivar de la recesión en la que está inmersa la economía argentina.

En diálogo con Radio Mitre, Llaryora indicó que el denominado “Pacto de Mayo” es un acuerdo “muy básico de 10 puntos muy simples para mostrarle al mundo que los gobernadores pueden acompañar al presidente”.

“Es una foto para el exterior también. Pero a esa foto hay que construirla. Y no sacarse la foto y después pelearse con medio mundo. Hay que construir una relación normal con el mundo”, recalcó.

Llaryora y el pedido a Milei

Consultado sobre la coyuntura económica, el gobernador de Córdoba indicó que la recesión es la estrategia que Milei eligió para controlar la inflación.

“El plan para bajar la inflación es un plan con recesión”, dijo y contrastó: “No existe la posibilidad de un plan fiscal a largo plazo si no hay plan productivo que lo pueda sostener”.

En ese contexto, alertó que a seis meses de gestión está empezando a surgir “otra agenda con pérdida de empleo y la crisis en todos los sectores”.

El gobernador de Córdoba ratificó su firma en el Pacto de Mayo.

“Hay que empezar con la segunda etapa del plan. Tiene que tener una etapa de baja de inflación. Pero necesitas una recuperación económica porque no se puede sostener una caída constante. Hay que recuperar los sectores productivos para recuperar el empleo y el salario”, dijo.

Consideró que, en los próximos meses, la inflación será un tema menor y la preocupación girará en torno a la falta de empleo y la quiebra o el cierre de empresas. “Hay que anticiparse a la agenda que se viene”, remarcó y destacó algunas de las medidas anticíclicas que se aplicaron en Córdoba.

Llaryora pidió mesura a Milei por las relaciones internacionales

Llaryora destacó la necesidad de que el Gobierno argentino mantenga buenas relaciones con Brasil, y mucho más en un contexto de crisis con caída del consumo interno.

“Imaginate si a Brasil se le ocurre cambiarnos el régimen automotor. No le vendemos un auto a nadie. Brasil es uno de los mercados más importantes. Brasil estornuda y nosotros nos resfriamos”, graficó en diálogo con el periodista Marcelo Bonelli.

“Vos no podés andar agrediendo a sectores y esperar que los otros no te contesten o no tomen medidas. Ya nos pasó con el gas que fue un papelón. Dejaron el buque parado un día”, recordó sobre la crisis energética que llevó a estaciones de servicio a dejar de expender GNC para garantizar el abastecimiento en los hogares.