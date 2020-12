Continúa el debate en el Congreso Nacional para resolver el destino del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según se estima, la sesión se extenderá hasta las primeras horas del miércoles y su desenlace todavía es incierto debido a la paridad que existe entre los legisladores que apoyan la iniciativa y los que la rechazan.

Por ahora, los números están muy parejos, con una leve ventaja a favor de la aprobación del proyecto. La situación parece favorable a los “verdes”, gracias a que dos de los senadores que están en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los peronistas Carlos Menem -por cuestiones de salud- y José Alperovich -por licencia-, no asistirán a la sesión.

En cuanto a los senadores cordobeses, se estima que los tres legislativos voten a favor del Proyecto IVE, en contraposición de lo que decidieron la mayoría de los diputados de Córdoba en la votación del 11 de diciembre último. Si bien todavía las decisiones no están confirmadas, se estima que Carlos Caserio (Frente de Todos), Ernesto Félix Martínez (PRO) y Laura Rodriguez Machado (PRO) apoyen la promulgación de la ley.

Hace instantes, tomó la palabra la representante cordobesa, Laura Rodríguez Machado, quien dejó entrever que votará a favor de la ley; y en consonancia dijo: “La única cosa que iguala y genera la misma posibilidad a todos, es la ley no la clandestinidad”. Y agregó: “Claramente esta ley no obliga a abortar, no convence cabezas y no vuelve a las mujeres más ‘fáciles’. De esta forma, van a bajar los abortos clandestinos en la Argentina como ocurrió en los demás paises”.

En tanto, Ernesto Félix Martínez se prevé que sea uno de los legislativos próximos en exponer sus justificaciones. Pero, se presume que el senador del PRO también brinde su apoyo al Proyecto del IVE, ya que meses atrás declaró que iba a acompañar la ley. En su momento, dijo: “Mi postura será a favor. En relación a la oportunidad la considero inadecuada por configurar un intento de erigir una cortina de humo sobre el ajuste de salarios y jubilaciones y el aumento desenfrenado de los precios. No voy a hablar del tema y me remito a mi discurso de 2018. No obstante bregaré para que se incorpore en forma expresa la objeción de conciencia institucional”.

Finalmente, Carlos Caserio (Frente de Todos) será uno de los últimos senadores en votar al respecto; el cual, se estima que hable en horas de la madrugada. Pero días atrás, declaró en Radio Nacional Córdoba: “Estamos con ilusión para dar un paso significativo. El Estado tiene que aportar soluciones. Tenemos una expectativa positiva. Mi voto es positivo. Es un momento bisagra de la historia”.