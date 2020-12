Continúa el debate en el Congreso Nacional para resolver el destino del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Según se estima, la sesión se extenderá hasta las primeras horas del miércoles y su desenlace todavía es incierto debido a la paridad que existe entre los legisladores que apoyan la iniciativa y los que la rechazan.

Hace instantes quien mostró su posición al respecto fue la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO). En su discurso hizo hincapié en el tratamiento y el debate de la ley, y principalmente, se enfocó en la necesidad de proveer información a las mujeres gestantes.

“Celebro que se dé este debate que se generó en la presidencia de Mauricio Macri. El cual, no se define de un momento a otro sino que necesita madurez social, con debates de por medio. En este debate apareció una nueva grieta, celestes y verdes, ambos colores defienden la vida desde distinta óptica”, comenzó diciendo la senadora.

Y continuó: “Respeto a ambas mujeres que flamenan los pañuelos de distintos colores, que buscan defender la vida”. Posterior a esto, aseguró que en el país existen abortos clandestinos y puntualizó que la “clandestinidad no ayuda a saber los numeros concretos de víctimas”.

En consonancia, afirmó que este proyecto de ley traerá igualdad para las argentinas. “La unica cosa que iguala y genera la misma posibilidad a todos, es la ley no la clandestinidad. Se trata de que un Estado laico decida el lugar de la salud pública en Argentina; que ayude a los que no se pueden informar correctamente, que víctimas del desconocimiento y no saben dónde concurrir”, detalló.

La senadora del PRO finalizó diciendo: “Claramente esta ley no obliga a abortar, no convence cabezas y no vuelve a las mujeres más ‘fáciles’. De esta forma, van a bajar los abortos clandestinos en la Argentina, como ocurrió en los demás paises. El estado tiene que sobrevolar las organizaciones y las religiones”.

De esta manera, Laura Rodriguez Machado dejó entrever que será otra de las senadoras que votará a favor del Proyecto IVE.