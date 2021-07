Después de una semana convulsionada por su polémica eliminación de Copa Libertadores, Boca regresó al país y su plantel debió someterse a la cuarentena por el coronavirus. Por lo que este sábado asume con un equipo de juveniles el compromiso ante Banfield por la segunda fecha de Liga Profesional.

//Mirá también: Boca finalmente enfrentará a Banfield con juveniles

Entre los convocados por Sebastián Battaglia, técnico de la reserva, aparece Rodrigo Montes, volante por derecha cordobés que jugó en Atalaya y con 21 años, lleva siete en Boca. “Le vamos a hacer el aguante con toda la familia”, afirmó Mariela Britos, su mamá.

El cordobés Rodrigo Montes firmó su primer contrato en junio de 2021. Twitter @FrancoDavidV

En una entrevista con Sports 965 por Radio Suquía, señaló: “Desde que se fue de Córdoba vive en la pensión. Es hincha de Boca como casi toda la familia. Nos pusimos felices con la noticia”. En junio de 2021 firmó su primer contrato con el Xeneize. “Orgullosa hasta los huesos”, aseguró su mamá.

//Mirá también: Tinelli: “Jamás le dije a Ameal que el partido de Boca con Banfield estaba suspendido”

“Si me preguntan si estoy feliz? Estoy inmensamente feliz. Dar este paso era uno de mis sueños por el cual cada día me levantaba y daba lo mejor de mi, esto seguramente es fruto de mi esfuerzo, perseverancia y no desistir y siempre dándole para adelante. La mayor fuerza la saqué por todo el apoyo de mi familia que siempre estuvo para mi en todo momento. Los amo !!!, Amo el fútbol… Amo estar en Boca…”, publicó en su momento el volante en su cuenta en Instagram.